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По Одещині вночі та на світанку завдали ракетних ударів

Ворог вшосте обстріляв непрацюючий міст через Дністровський лиман. 

По Одещині вночі та на світанку завдали ракетних ударів
Міст через Дністровський лиман (ілюстративне фото)
Фото: Цензор

Вночі та на світанку 30 травня російські війська завдали двох ракетних ударів по Одеській області. 

Про це з посиланням на повідомлення оперативного командування "Південь" написав у Telegram речник ОВА Сергій Братчук. 

"Відчайдушно продовжуючи руйнувати непрацюючий міст через Дністровський лиман, рашисти влучили в ту саму розбиту раніше колію. Ударною хвилею пошкоджено кілька приватних будинків неподалік. Постраждалих серед населення нема", – йдеться у повідомленні.

Одну ракету збито силами ППО.

Нагадаємо, міст через Дністровський лиман ворог обстрілював ще у квітні. 26 квітня внаслідок ракетного обстрілу Одеської області було пошкоджено міст через Дністровський лиман у Затоці. Наступного дня РФ повторно обстріляла міст. А 2 травня Росія завдала чергового ракетного удару по об'єкту. Те саме відбулося і 10 травня, і 17 травня. 

Цей міст має стратегічне значення, адже зʼєднує автомобільним та залізничним сполученням південну частину Одеської області з іншою територією України. Цим мостом також пролягає дорога з Румунії. 

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