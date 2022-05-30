По Одещині вночі та на світанку завдали ракетних ударів

Вночі та на світанку 30 травня російські війська завдали двох ракетних ударів по Одеській області.

Про це з посиланням на повідомлення оперативного командування "Південь" написав у Telegram речник ОВА Сергій Братчук.

"Відчайдушно продовжуючи руйнувати непрацюючий міст через Дністровський лиман, рашисти влучили в ту саму розбиту раніше колію. Ударною хвилею пошкоджено кілька приватних будинків неподалік. Постраждалих серед населення нема", – йдеться у повідомленні.

Одну ракету збито силами ППО.

Нагадаємо, міст через Дністровський лиман ворог обстрілював ще у квітні. 26 квітня внаслідок ракетного обстрілу Одеської області було пошкоджено міст через Дністровський лиман у Затоці. Наступного дня РФ повторно обстріляла міст. А 2 травня Росія завдала чергового ракетного удару по об'єкту. Те саме відбулося і 10 травня, і 17 травня.

Цей міст має стратегічне значення, адже зʼєднує автомобільним та залізничним сполученням південну частину Одеської області з іншою територією України. Цим мостом також пролягає дорога з Румунії.