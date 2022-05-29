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Верещук – мешканцям окупованих територій: не беріть російські паспорти

Міністерка закликала людей переїжджати у підконтрольні регіони.

Верещук – мешканцям окупованих територій: не беріть російські паспорти
Ірина Верещук
Фото: minre.gov.ua

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала мешканців з тимчасово окупованих територій переїжджати у підконтрольні регіони. 

“Знаю, що це непросто, але знаходьте шляхи та можливості. Бо, зрештою, йдеться про вашу безпеку й долю вашу та ваших дітей”, – сказала вона.

Тим, хто залишається під окупацією, міністерка не радить не брати російський паспорт. 

“Знаю, що це може бути непросто, але в довгостроковій перспективі російське громадянство створить вам більше проблем, ніж вигоди. Отже, не беріть російські паспорти, не залишайтеся в окупації!”, – заявила Верещук.

Нагадаємо, депутат Херсонської облради Сергій Хлан заявив, що від херсонців, яких незаконно затримували та катували, вимагали підписання документів: про засудження «українського режиму», «вітання військ рф», заявки на видачу російського паспорта.

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