Верещук – мешканцям окупованих територій: не беріть російські паспорти

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала мешканців з тимчасово окупованих територій переїжджати у підконтрольні регіони.

“Знаю, що це непросто, але знаходьте шляхи та можливості. Бо, зрештою, йдеться про вашу безпеку й долю вашу та ваших дітей”, – сказала вона.

Тим, хто залишається під окупацією, міністерка не радить не брати російський паспорт.

“Знаю, що це може бути непросто, але в довгостроковій перспективі російське громадянство створить вам більше проблем, ніж вигоди. Отже, не беріть російські паспорти, не залишайтеся в окупації!”, – заявила Верещук.

Нагадаємо, депутат Херсонської облради Сергій Хлан заявив, що від херсонців, яких незаконно затримували та катували, вимагали підписання документів: про засудження «українського режиму», «вітання військ рф», заявки на видачу російського паспорта.