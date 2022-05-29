Kalush Orchestra та Сергій Притула продали кришталевий мікрофон Євробачення-2022 за 900 тис. доларів на благодійному аукціоні.

Про це повідомив волонтер Сергій Притула.

Тепер кришталевий мікрофон гурту Kalush належить криптокомьюніті WhiteBIT.

Як повідомив Сергій Притула, під час аукціону глядачі задонатили ще 11 мільйонів гривень.

Крім мікрофону, був проданий і рожевий капелюх Kalush Orchestra, власником якого став Володимир з Чехії.

Кошти, отримані на аукціон, підуть на комплекс безпілотників PD–2 для української армії.

В склад комплексу, серед іншого, входять три борти, наземна станція.

Нагадаємо, гурт KALUSH Orchestra, який цьогоріч представляв Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення", здобув перше місце.

Після виконання пісні соліст гурту KALUSH Orchestra Олег Псюк звернувся до світової спільноти: "Будь ласка, допоможіть українському Маріуполю! Допоможіть "Азовсталі" просто зараз!".