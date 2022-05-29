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Російський корабель привіз до Сирії зерно, можливо, вкрадене з України, - CNN

На супутникових знімках корабль зафіксували в порту Латакії.

Російський корабель привіз до Сирії зерно, можливо, вкрадене з України, - CNN
Фото: Maxar Technologies

Російський балкер Matros Pozynich прибув до Сирії зі значною кількістю зерна, можливо, вкраденого з України.

Про це повідомляє CNN.

“Нові супутникові знімки показують, що російське вантажне судно, повне зерна, нібито вкраденого з українських ферм, прибуло до сирійського порту Латакії – його друга поїздка за чотири тижні”, - йдеться в повідомленні.

Балкер був зафіксований на супутникових знімках Maxar Technologies у Латакії 27 травня.

Зазначається, що це одне з трьох суден, які вантажили зерно в Севастополі з часів вторгнення Росії в Україну. Востаннє його бачили в Севастополі 19 травня, а згодом відстежили, як він проходив через протоку Босфор і на південь уздовж узбережжя Туреччини. Підраховано, що судно може перевозити близько 30 тис. тонн зерна.

Нагадаємо, за даними української розвідки, Росія може вивозити викрадене з України зерно через Середземне море до Сирії, а звідти контрабандою вантаж може постачатися до інших країн Близького Сходу.

Наприкінці квітня міністр аграрної політики Тарас Висоцький говорив про те, що Росія вкрала "кілька сотень тисяч тонн" зерна на тимчасово окупованих територіях України. За його даними, на окупованих територіях перебувало 1,5 млн тонн зерна. Він висловив побоювання, що більша частина цього зерна може бути вкрадена росіянами.

Раніше повідомлялось, що російські загарбники масово вивозять із тимчасово окупованих територій Запорізької області зерно.

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