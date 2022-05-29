У Харкові поліцейські оперативно затримали чоловіка за скоєння крадіжки в умовах воєнного стану.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Зловмисник за допомогою спеціального приладу віджав пластикові двері, проник до приміщення магазину та скоїв крадіжку товару. Його протиправні дії вночі зафіксували камери відеоспостереження. Вже вранці поліцейські затримали порушника", - йдеться в повідомленні.

Крадієм виявився 22-річний місцевий мешканець, раніше засуджений за крадіжки та пограбування. Речові докази вилучено.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу. Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Вирішується питання про повідомлення про підозру.

Санкція статті передбачає тюремне ув’язнення терміном до 8 років.

Фото: facebook.com/police.kharkov

Нагадаємо, раніше правоохоронці Київщини викрили трьох зловмисників із селища Глеваха, які обкрадали місцеві АЗС, що залишились без нагляду.