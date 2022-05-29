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У Харкові пролунали вибухи

Знову стріляють по північних районах.

У Харкові пролунали вибухи
Фото: Facebook/Володимир Тимошко

У Харкові у неділю, 29 травня, близько 16:00 пролунав вибух. 

Про це повідомляє Суспільне Харків.

Очевидці говорять про обстріли північних районів міста.

Зазначимо, що у Харкові найбільших пошкоджень та руйнувань зазнали північні та східні мікрорайони міста – 30,2% від загального житлового фонду.

Нагадаємо, що сьогодні у Харкові побував президент Володимир Зеленський. Він провів робочу нараду щодо ситуації в Харківській області та місті Харкові.

26 травня російські військові обстріляли Харків: восьмеро людей загинули, серед них - 5-місячне немовля.

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