Сумщину обстріляли з мінометів, - Живицький

Вдень, у неділю, 29 травня, російські окупанти обстріляли з мінометів територію Шосткинського району Сумщини.

Про це у Телеграм написав керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Сумщина. Сьогодні близько 13 години росія зі своєї території обстріляла околиці Бачівська, Шосткинський район. Близько 5 прильотів з міномету. Постраждалих немає", - написав Живицький.

Нагадаємо, що уранці в неділю, 29 травня, російські окупанти вчергове обстріляли прикордоння Сумської області.

Ввечері 28 травня окупанти також обстріляли два прикордонні села в Сумській області. Унаслідок обстрілів поранено жінку.