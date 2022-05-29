Де бензин: чому не зникають черги за пальним і що буде далі?
Де бензин: чому не зникають черги за пальним і що буде далі?
В Україну вже надійшли САУ М109, - Резніков
В Україну вже надійшли САУ М109, - Резніков
Адміністрація Байдена таки схвалила передачу Україні MLRS, – nytimes.com
Адміністрація Байдена таки схвалила передачу Україні MLRS, – nytimes.com
Цвіт Чернігівщини. Частина перша. Розбомблені
Цвіт Чернігівщини. Частина перша. Розбомблені
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Петра Порошенка не пропустили через кордон на Парламентську асамблею країн НАТО - Геращенко
Петра Порошенка не пропустили через кордон на Парламентську асамблею країн НАТО - Геращенко
Наталя Лелюх: "Я вважаю, що про проблеми треба говорити завжди. Я реально не розумію фразу "не на часі"
Наталя Лелюх: "Я вважаю, що про проблеми треба говорити завжди. Я реально не розумію фразу "не на часі"
Окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу, практично знищено завод (оновлено)
Окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу, практично знищено завод (оновлено)
Сергій Гайдай: «Місто Сєвєродонецьк знищують повністю, як Маріуполь»
Сергій Гайдай: «Місто Сєвєродонецьк знищують повністю, як Маріуполь»
ГоловнаСуспільствоВійна

Сумщину обстріляли з мінометів, - Живицький

Постраждалих немає.

Сумщину обстріляли з мінометів, - Живицький
Обстріл Сумської області
Фото: оперативне командування Пініч

Вдень, у неділю, 29 травня, російські окупанти обстріляли з мінометів територію Шосткинського району Сумщини.

Про це у Телеграм написав керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Сумщина. Сьогодні близько 13 години росія зі своєї території обстріляла околиці Бачівська, Шосткинський район. Близько 5 прильотів з міномету. Постраждалих немає", - написав Живицький.

Нагадаємо, що уранці в неділю, 29 травня, російські окупанти вчергове обстріляли прикордоння Сумської області.

Ввечері 28 травня окупанти також обстріляли два прикордонні села в Сумській області. Унаслідок обстрілів поранено жінку.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також