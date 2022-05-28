Окупанти близько 18:00 обстріляли два прикордонні села у Сумській області. Унаслідок обстрілів поранено жінку.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.

“Російська авіація близько 18-ої години здійснила три пуски некерованими ракетами по двом прикордонним населеним пунктам Сумського району”, – йдеться у повідомленні.

Також пошкоджено церкву, дитсадок, приватне помешкання і дорогу.

Оновлення. Як повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, пораненій жінці уламок влучив їй в ногу. Під час прильоту ракети вона знаходилась на подвір'ї свого будинку.

Фото: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

Фото: Держприкордонслужба

Фото: Держприкордонслужба

Фото: Держприкордонслужба

Нагадаємо, сьогодні після 16:00 ворожий літак здійснив шість пусків некерованими ракетами по прикордонних територіях Сумського району.

О10:19 було зафіксовано 10 вибухів в напрямку Бояро-Лежачів Сумської області ймовірно з міномету 120 мм калібру.

27 травня близько 17-ї години ворог зі своєї території обстріляв Шосткинський район з мінометів.

Сумська область зазнала обстрілів і 26 травня. З мінометів калібру 120 мм і ствольної артилерії окупанти обстріляли Бачівськ і Краснопілля.