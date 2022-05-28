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​За два дні обстрілів на Донеччині загинули 3 цивільних, триває досудове розслідування злочинів росіян, - прокуратура

Проти окупантів відкрили 7 кримінальних проваджень.

​За два дні обстрілів на Донеччині загинули 3 цивільних, триває досудове розслідування злочинів росіян, - прокуратура
Фото: Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури

В результаті ворожих обстрілів на Донеччині за 2 дні загинуло троє мирних жителів.

Про це повідомили у відділі інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

"За даними слідства, 27-28 травня 2022 року окупаційні війська держави-агресора обстріляли міста Авдіївка, Бахмут, а також Бахмутський та Краматорський райони. Зокрема, ворожа артилерія вдарила по Лиману, Торецьку, Залізному та смт Нью-Йорк. В результаті потрапляння снарядів до приватних домоволодінь загинули 2 чоловіки та жінка похилого віку", - розповіли в прокуратурі.

Також вибухами було пошкоджено житлові будинки, паркани, господарські споруди. 

В прокуратурі Донеччини повідомили, що за фактами порушення законів та звичаїв війни було відкрито 7 кримінальних проваджень, триває досудове розслідування.

Нагадаємо, нині в Генштабі повідомили, що на Лиманському напрямку літаки ворожої штурмової авіації завдали трьох авіаційних ударів. Також російські військові безупинно обстрілюють Авдіївку

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