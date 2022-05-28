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​Майже мільйон євро витратила дочірня компанія Нафтогазу, щоб купити сім броньованих позашляховиків, - ЗМІ

У Нафтогазбезпеці кажуть - авто потрібні, щоб зменшити "ризики для співробітників" через війну.

​Майже мільйон євро витратила дочірня компанія Нафтогазу, щоб купити сім броньованих позашляховиків, - ЗМІ
Фото: Радио Свобода

Нафтогазбезпека (дочірня компанія Нафтогазу) витратила 950 тисяч євро на придбання семи броньованих позашляховиків Toyota Land Cruiser 200.

Як повідомляє "Економічна правда", Нафтогазбезпека уклала угоду зі швейцарською дочірньою компанією НАКу "Naftogaz Trading Europe AG".

Доставити авто покупцеві мали до 17 квітня.

У Нафтогазі пояснили - Нафтогазбезпека забезпечує охорону об'єктів засновника компанії, юридичних осіб Групи "Нафтогаз" та інших об'єктів нафтогазового комплексу. Тому й виникла потреба в таких автомобілях.

"Під час військової агресії РФ значна кількість наших співробітників та об’єктів опинились у зоні, де ведуться бойові дії та/або існує реальна загроза обстрілів. Для збереження життя та здоров’я працівників, а також забезпечення сталої роботи нафтогазової системи, виконання безпосередніх статутних завдань і виникла необхідність у придбанні спеціальної техніки", – зазначили в Нафтогазбезпеці.

У компанії додали, що використання Land Cruiser "суттєво зменшить ризики для співробітників ДП "Нафтогазбезпека".

Нагадаємо, на початку квітні Мінінфраструктури спільно з Prozorro відновило громадський контроль за державними закупівлями.

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