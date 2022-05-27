​Нафтогаз готується до арбітражу з Газпромом через недоплату за транзит, - Вітренко

Голова НАК наголосив, що Росія не має жодного обґрунтування для цього.

НАК "Нафтогаз України" розпочав передарбітражну процедуру через невиконання російським Газпромом умови "качай або плати" за контрактом на організацію транзиту природного газу.

Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна повідомив голова НАК Юрій Вітренко.

"Ми вже почали передарбітражну процедуру. Готуємо з юристами відповідні звернення до Газпрому. Є певний час, упродовж якого ми маємо спробувати вирішити питання до арбітражу, якщо не вирішимо – новий арбітраж. Причина – вони сплачують менше, ніж мають платити за контрактом. У них немає для цього жодного обґрунтування – контракт у нас "качай або плати", - сказав він.

Голова Нафтогазу нагадав, що невиконання Газпромом своїх договірних зобов'язань за контрактом означає порушення угоди про врегулювання, відповідно до якої НАК відмовився від претензій у розпочатому 2018 року арбітражі на суму $12,2 млрд.

"Якщо вони не виконують зобов’язання "качай або плати", то це означає, що вони порушують не тільки контракт на організацію транзиту, а й угоду про врегулювання. Тобто це арбітраж не тільки на суму недоплати, а й на $12,2 млрд, які ми відкликали з арбітражу", - наголосив Вітренко.

Нагадаємо, ОГТСУ оголосив про неможливість прийому газу для транзиту через окуповану ГВС "Сохранівка", посилаючись на те, що не може здійснювати оперативно-технологічний контроль за компресорною станцією "Новопсков", і запропонував Газпрому перенести транзит з цієї точки входу на ГВС "Суджа".

Відповідно до підписаного 20 грудня 2019 року міжурядового протоколу Україна-РФ-Єврокомісія, протягом 27-30 грудня було реалізовано пакетну угоду з виплатою Газпромом Нафтогазу $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу, відмовою сторін від наявних позовів і підписанням транзитної угоди на 5 років.

Договір між Нафтогазом і Газпромом на організацію транспортування, транспортну угоду між НАК та ОГТСУ, а також міжоператорську угоду між ОГТСУ та Газпромом було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2020 році щонайменше 65 млрд куб. м, у 2021-2024 роках – по 40 млрд куб. м. Оплата зазначених обсягів є гарантованою навіть у разі меншого прокачування через ГТС України.