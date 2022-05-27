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​Нафтогаз готується до арбітражу з Газпромом через недоплату за транзит, - Вітренко

Голова НАК наголосив, що Росія не має жодного обґрунтування для цього.

​Нафтогаз готується до арбітражу з Газпромом через недоплату за транзит, - Вітренко
Юрій Вітренко
Фото: facebook.com/minenergoUkraine

НАК "Нафтогаз України" розпочав передарбітражну процедуру через невиконання російським Газпромом умови "качай або плати" за контрактом на організацію транзиту природного газу.

Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна повідомив голова НАК Юрій Вітренко.

"Ми вже почали передарбітражну процедуру. Готуємо з юристами відповідні звернення до Газпрому. Є певний час, упродовж якого ми маємо спробувати вирішити питання до арбітражу, якщо не вирішимо – новий арбітраж. Причина – вони сплачують менше, ніж мають платити за контрактом. У них немає для цього жодного обґрунтування – контракт у нас "качай або плати", - сказав він.

Голова Нафтогазу нагадав, що невиконання Газпромом своїх договірних зобов'язань за контрактом означає порушення угоди про врегулювання, відповідно до якої НАК відмовився від претензій у розпочатому 2018 року арбітражі на суму $12,2 млрд.

"Якщо вони не виконують зобов’язання "качай або плати", то це означає, що вони порушують не тільки контракт на організацію транзиту, а й угоду про врегулювання. Тобто це арбітраж не тільки на суму недоплати, а й на $12,2 млрд, які ми відкликали з арбітражу", - наголосив Вітренко.

Нагадаємо, ОГТСУ оголосив про неможливість прийому газу для транзиту через окуповану ГВС "Сохранівка", посилаючись на те, що не може здійснювати оперативно-технологічний контроль за компресорною станцією "Новопсков", і запропонував Газпрому перенести транзит з цієї точки входу на ГВС "Суджа".

Відповідно до підписаного 20 грудня 2019 року міжурядового протоколу Україна-РФ-Єврокомісія, протягом 27-30 грудня було реалізовано пакетну угоду з виплатою Газпромом Нафтогазу $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу, відмовою сторін від наявних позовів і підписанням транзитної угоди на 5 років.

Договір між Нафтогазом і Газпромом на організацію транспортування, транспортну угоду між НАК та ОГТСУ, а також міжоператорську угоду між ОГТСУ та Газпромом було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2020 році щонайменше 65 млрд куб. м, у 2021-2024 роках – по 40 млрд куб. м. Оплата зазначених обсягів є гарантованою навіть у разі меншого прокачування через ГТС України.

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