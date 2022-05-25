У Міноборони роз'яснили, як нараховують зарплати українським військовим та чому можуть різнитися розміри виплат бійців, які перебувають в одній частині.

Як розповів очільник міністерства Олексій Резніков, грошові виплати військовослужбовцям складаються з двох частин.

"Перша частина - це щомісячне грошове забезпечення, яке військові отримують відповідно до своєї посади, звання, вислуги років тощо. Друга частина - це додаткова грошова винагорода, яка встановлена за ініціативою Президента України Володимира Зеленського на період воєнного стану", - пояснив Резніков.

Він розповів, що додаткову винагороду нараховують залежно від участі в боях.

"Для тих військовослужбовців, які безпосередньо не залучені до ведення бойових дій, додаткова винагорода в розрахунку на місяць складає 30 тисяч гривень. Для тих воїнів, які беруть участь у боях, додаткова винагорода визначається з розрахунку 100 тисяч гривень на місяць", - зазначив Резніков.

Міністр повідомив, що виплати формують залежно від кількості днів, які військовослужбовець безпосередньо перебував у бою та виконував бойові завдання. Це визначається на підставі бойових наказів і розпоряджень, які видає військове командування різних структур Сил оборони.

"Якщо йдеться про ЗСУ, військова частина подає до Міністерства оборони заявку на виплату грошового забезпечення. Міністерство оборони на підставі цієї заявки перераховує військовій частині гроші. Після чого військова частина зараховує кошти безпосередньо військовослужбовцю", - додав очільник Міноборони.

Нагадаємо, наприкінці лютого Президент Володимир Зеленський заявив про підвищення заробітної плати військовим, що беруть участь у військових діях.