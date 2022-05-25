Сергій Жадан: Я не хотів би повторити долю українських патріотів, які програли свою державу в 1917-20 рр. і змушені були виїхати

В інтерв’ю LB Live Сергій Жадан, письменник, волонтер і фронтмен гурту «Жадан і Собаки» розповів, чому залишився в рідному Харкові, який в одну мить став містом на фронті, як допомагає захисникам України і навіть пише нові пісні – про дітей, які змушені ховатися від війни в метро і підвалах.

Також в інтерв'ю:

– Чи знайшов Сергій Жадан слова, щоб описати свої відчуття на війні?

– Чи українізується Харків?

– Як змінилося ставлення до Зеленського?

– Як зміниться українська культура після війни? Як віднайти власний голос у світі?

– Чи російське суспільство коли-небудь буде готовим до покаяння?

Нагадаємо, LB.ua запустив youtube-канал LB Live, де висвітлюються події воєнного часу: інтерв’ю з героями війни, військовими експертами та представниками влади, репортажі з зони бойових дій, аналітичні огляди про ситуацію на фронті та свідчення очевидців тощо. На каналі вже доступні репортажі з Бучі, Димера, інтерв'ю з послом України в США Оксаною Маркаровою, речником міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm Андрієм Макаруком та ін. Підписуйтеся на LB Live!