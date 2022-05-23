“Зради” не буде ні з Францією, ні з будь-якою іншою країною, - Кулеба

Очільник МЗС додав, що “шеймити” Францію просто так не треба.

У позиції Франції щодо України “зради” немає, між країнами ведеться активна дискусія, яким буде шлях нашої країни до ЄС і скільки часу це забере.

Про це повідомив “Укрінформ” із посиланням на міністра МЗС Дмитра Кулебу.

“Якщо коротко, то “зради” не буде ні з Францією, ні з будь-якою іншою країною – ніхто нас не буде “ламати”, ніхто не зможе змусити нас робити те, чого ми не хочемо… Якими б не були заголовки, але Франція зброю надає, санкції підтримує і в багатьох питаннях навіть виконує роль лідера у просуванні санкцій”, - сказав Кулеба.

Він додав, що три місяці тому з Францією обговорювали, чи Україна взагалі колись буде членом ЄС, а зараз обговорюється, скільки часу для цього треба. Дивитися на ситуацію і на контекст, у якому висловлюється та чи інша позиція, треба комплексно.

За словами Кулеби, у нас дуже пряма і чесна дипломатія. Ми розуміємо те, що нам не подобається, якщо нам чесно пояснюють, чому це неможливо.

“А якщо починаються петляння, на словах нам розказують, як нас люблять, а справами це не підкріплюють, то ми виходимо і б’ємо – і дипломатично, і публічно. Тому що у нас не та ситуація в країні, коли ми можемо дозволити собі безкінечні дипломатичні маневри”, - зазначив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, голова МЗС Дмитро Кулеба закликав європейців до конкретних дій та назвав три найкоротші шляхи для досягнення миру.

Також Кулеба зустрівся в Києві з секретарем з міждержавних відносин Святого Престолу, Архієпископом Полом Річардом Галлагером.