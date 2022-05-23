Медведчук топить Порошенка: заарештований лідер ОПЗЖ дав свідчення проти п’ятого президента

Віктор Медведчук заявив про ключову роль Петра Порошенка у справах щодо закупівлі вугілля в ОРДЛО та крадіжки в держави частини нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок".

Сьогодні, 23 травня, СБУ повідомила, що Віктор Медведчук, якому висунуто підозру в держзраді та сприянні тероризму, розповів про деталі налагодження у 2014-2015 роках механізму закупівлі вугілля для потреб енергетики України на тимчасово окупованих територіях, фактично – у ватажків бойовиків «Л/ДНР».

«У цьому була задіяна фактично вся верхівка державного апарату, починаючи з президента (Петра Порошенка – ред.) і закінчуючи міністрами, правоохоронцями і тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему», – пояснив Медведчук.

Паливо купували за готівку, і таким чином окупанти загалом отримали понад 200 млн гривень.

Нагадаємо, справа щодо організації незаконних схем постачання вугілля з тимчасово окупованих територій є однією з тих, через які минулого року Медведчукові оголосили підозру у вчиненні державної зради, сприянні діяльності терористичної організації та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

Україна почала купувати вугілля з шахт, які розташовані на територіях, захоплених бойовиками "ДНР" і "ЛНР", у грудні 2014 року, хоча тодішній генпрокурор Віталій Ярема попереджав, що це буде фінансування тероризму.

У 2015 році в Міненерго казали, що Україна закуповує на окупованих територіях 40 тисяч тонн вугілля щодня.

Прямі поставки вугілля припинилися у березні 2017 року після запровадження Україною транспортної блокади ОРДЛО.

У вересні минулого року в Києві заарештували Сергія Кузяру, колишнього радника міністра енергетики і вугільної промисловості Едуарда Ставицького, якого слідство назвало ключовим учасником схеми поставок вугілля з Донбасу в 2014-2015 роках. За словами генеральної прокурорки Ірини Венедіктової, в 2014-2015 роках арештований, маючи великий досвід у вугільному бізнесі, безпосередньо вів перемовини з представниками терористів, контролював завантаженння вагонів, звітував «кураторам» цього процесу з українського та російського боку.

За час роботи цієї схеми державні підприємства сплатили за вугілля з окупованих районів близько 1,5 млрд гривень.

«Цілком очевидно, що питання постачання вугілля з окупованих територій контролювалися на дуже високому рівні і не могли жити самостійним життям без залучення або, якщо хочете, покровительства вищих чинів в правоохоронних органах. Хто давав відповідні інструкції цим правоохоронцям, взамін на що, за яких обставин – обов'язково встановить слідство», – заявила тоді Венедіктова.

Розслідування, проведене спецслужбами України, показало, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню терроризму. Слідство стало підставою для запровадження санкцій проти народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб.

У вересні-листопаді 2021 року про підозри у цьому провадженні повідомили Віктору Медведчуку та ексміністру енергетики Володимиру Демчишину.

У грудні минулого року у пресслужбі Державного бюро розслідувань повідомили, що підозру у так званій вугільній справі підписали пʼятому президенту Укркаїни Петру Порошенку — за статтями про державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій. За версією слідства, Порошенко був у змові з групою осіб, зокрема і з керівництвом Росії.

У СБУ додали, що в основу підозри Порошенку лягли покази свідків, висновки судових експертиз, аудіофайли, документи, на яких зафіксована інформація періоду 2014-2015 років та інші докази.

Підозру п'ятому президенту України Петрові Порошенку підписав заступник генпрокурора України Олексій Симоненко. Щоправда, вручити її слідчі Державного бюро розслідувань тоді не змогли, бо Порошенко саме поїхав за кордон.

Таким чином Петро Порошенко став четвертим фігурантом «вугільної» справи після Віктора Медведчука, ексміністра енергетики Володимира Демчишина і Сергія Кузяри. Йому інкримінують державну зраду та сприяння терористичним організаціям.

Сам лідер «Європейської солідарності» та його захист не раз заявляли, що вважають звинувачення безпідставними і політично вмотивованими.

За сьогоднішнім повідомленням СБУ, Медведчук розповів також про схему виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок» для подальшого прокачування через нього дизельного палива, ключова роль у якій, за словами Медведчука, теж належить Петрові Порошенку. Саме Петро Порошенко нібито не лише звернувся до Медведчука з проханням сконтактувати його з керівництвом РФ, а й забезпечив ухвалення необхідних рішень в усіх українських інстанціях.

«Щоб цей трубопровід став приватною власністю, а фактично – власністю самого Порошенка, необхідно було виконати низку дій… Суди, прокуратура, Антимонопольний комітет, Фонд держмайна – всі вони приймали рішення, звісно, необхідні для особистих інтересів президента Порошенка», – повідомив Медведчук.

Тобто, за словами Медвечука, питаннями трубопроводу він займався на прохання п'ятого президента. За рік роботи трубопровід заробив для його власників вдвічі більше коштів, ніж було вкладено в його викуп – до 42 млн доларів США. З травня 2019 року, тобто після припинення президентських повноважень Порошенка, прокачка дизелю через магістраль припинилася.

Справа «труби» тягнеться набагато довше, ніж так звана вугільна: судові засідання, пов’язані з визнанням права власності на нафтопродуктопровід «Самара-Західний напрямок», тривають з 2005 року. У березні 2015 року суди визнали право власності держави на частини МНПП «Самара-Західний напрямок» та «Грозний-Армавір-Трудова», що проходять по території України, загальною довжиною 1 433 км. Ці нафтопродуктопроводи витребувано з володіння відповідача та передано їх Фонду державного майна України. Однак у 2018 році цю ділянку нафтопродуктопроводів на підставі завідомо неправдивого висновку експерта вивели з державної власності та передали в користування російським комерційним структурам і компаніям, афільованим з нардепом Віктором Медведчуком.

23 лютого 2021 року Вищий антикорупційний суд на підставі доказів, зібраних спільно СБУ, НАБУ, САП та ОГП, наклав арешт на частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок", незаконне вибуття якого з державної власності правоохоронці розслідують у межах спільної слідчої групи. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua «Як Медведчук забрав в України трубу – історія в деталях».

Рада національної безпеки і оборони також доручила Кабінету міністрів вжити заходів для збереження та експлуатації частини нафтопродуктопроводів загальною протяжністю 1 433 км, що проходять через територію України.

На оприлюднені СБУ свідчення підозрюваного в держзраді та фінансуванні терористичних "Л/ДНР" Віктора Медведчука, у яких той звинувачує пʼятого президента в причетності до виведення з держвласності ділянки нафтопроводу та реалізації схеми купівлі вугілля у ватажків бойовиків ОРДЛО, сьогодні, 23 травня, відреагував адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков.

На думку Новікова, слова для заяви Медведчука були написані не ним.

«Тому нас не турбує цей текст, я не знаю, на що розраховували ці люди, які це створили. Він не сказав нічого такого, щоб ви могли підтвердити доказами, а ми очікуємо, що ви нам щось покажете», – заявив він.

Новіков переконаний, що «слова Медведчука – не сенсація, але дуже погана новина».

«Це логіка, яка присутня в людей наприкінці третього місяця гарячої фази цієї війни. Те, що вони нехтують тим, як це вплине на ситуацію всередині суспільства, нашу єдність, якої ми дотримувалися весь цей час», – зазначив адвокат.

Нагадаємо, у квітні СБУ затримала Медведчука після втечі з-під домашнього арешту 27 лютого. Личаківський районний суд Львова обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також Личаківський райсуд арештував 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна Медведчука та його дружини Оксани Марченко.