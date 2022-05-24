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Весь бізнес має вийти з Росії, а експорт із неї слід заблокувати, – Порошенко в ефірі Sky News

П‘ятий президент нагадав, що всі кошти, витрачені в РФ, повертаються у вигляді ракет і бомб.

Весь бізнес має вийти з Росії, а експорт із неї слід заблокувати, – Порошенко в ефірі Sky News
Ілюстративне фото

П’ятий президент, народний депутат Петро Порошенко в ефірі британського телеканалу Sky News закликав міжнародні компанії вийти з російського ринку. Він наголосив, що кошти, які надходять в російський бюджет, витрачаються на бомби і ракети, якими потім вбивають українців, зазначили в пресслужбі партії "Європейська солідарність".

"Всі, хто залишився в росії, повинні розуміти, що кожен пені, витрачений в росії, повертається в Україну у вигляді бомб та крилатих ракет, у вигляді жертв та тисяч забраних життів. Цінності є значно важливішими за гроші. А тому, якщо ми не зберігатимемо єдність та солідарність з Україною по відношенню до цього божевільного маніяка путіна, війна може наступною постукати у двері будь-якої країни Європейського Союзу. А може навіть і будь-якої країни світу загалом", – заявив Порошенко.

"Саме тому весь бізнес має вийти з росії, але і цього не буде достатньо, Слід організувати блокаду російського експорту. З ембарго на російську нафту, на російський газ, російське вугілля, російську деревину та ембарго на товари машинобудування ми мали б забезпечити неймовірний, пекельний тиск на Путіна – з тим, щоб змусити його прибрати російські війська з території України. З тим, щоб зупинити вбивства українських жінок, українських дітей та людей літнього віку. З тим, щоб зупинити цю війну", – наголосив п’ятий президент.

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