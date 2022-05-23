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Зеленський: українсько-польські відносини – на абсолютно чистій основі, це історичне досягнення наших народів

"Без будь-яких чвар і старої конфліктної спадщини".

Зеленський: українсько-польські відносини – на абсолютно чистій основі, це історичне досягнення наших народів
Фото: Twitter.com/Kancelaria Prezydenta

Лінія співпраці – Україна – Польща, Україна – Великобританія дійсно була дуже дієвою і залишається такою впродовж цієї війни.

Про це заявив у сьогоднішньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

“Спочатку, ще 3 травня, у нашій Верховній Раді в онлайн-форматі виступав Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. А сьогодні – вже особисто – був Президент Польщі. І, до речі, саме ця лінія співпраці – Україна – Польща, Україна – Британія дійсно була дуже дієвою і залишається такою впродовж цієї війни”, – йдеться у повідомленні.

Зеленський відзначив, що українсько-польські відносини нарешті є на абсолютно чистій, щирій основі, без будь-яких чвар і старої конфліктної спадщини.

“Це – досягнення. Історичне досягнення наших народів. І я бажаю, щоб братерство між українцями й поляками зберігалося завжди. Як я сказав про це сьогодні перед депутатами: щоб наша єдність, єдність українців і поляків, була сталою величиною, яку нікому не порушити”, – додав український президент.

Нагадаємо, 22 травня президент Польщі Анджей Дуда виступив у Верховній Раді.

Президент України Володимир Зеленський підтримав ініціативу Дуди щодо укладення нової угоди про добросусідство, що сприяло б збереженню теплих відносин між народами двох держав.

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