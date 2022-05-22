Парламент остаточно заборонив символіку окупанта та проросійські ГО

Верховна Рада проголосувала за пропозиції президента до Закону №7214 «Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну».

За закон з пропозиціями президента проголосували 313 парламентарів, передає кореспондент LB.

Ще 1 квітня Рада прийняла в цілому Закон «Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну».

Авторський колектив депутатів з фракцій «Європейської солідарності», «Слуги народу», «Голосу», «Батьківщини» та позафракційних запропонували наповнити законодавство новими термінами: «держава-терорист» і «символіка військового вторгнення російського неонацистського тоталітарного режиму в Україну». Мова йшла про визнання літер «Z», «V» — символікою військового вторгнення Росії в Україну.

"Саму Росію законом визнано державою-терористом, «однією з цілей політичного режиму якої є державний геноцид українського народу, фізичне знищення, масові вбивства громадян України, вчинення міжнародних злочинів проти цивільного населення, використання заборонених методів війни, руйнування цивільних об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури, створення штучних гуманітарних катастроф в окремих регіонах України», — написано в тексті.

На законодавчому рівні встановлюється заборона будь-якої пропаганди російського неонацистського тоталітарного режиму, акту агресії проти України з боку Росії як держави-терориста. Додатково Закон України «Про боротьбу з тероризмом» доповнено термін «терористична діяльність» — пропагандою російського неонацистського тоталітарного режиму.

Однак 12 травня президент Володимир Зеленський повернув закон з вето та принциповими пропозиціями, які профільний Комітет ВРУ з гуманітарної та інформаційної політики одностайно схвалив. Нардепка «Слуги народу» та членкиня гуманітарного комітету Євгенія Кравчук розповіла, що правки Зеленського зроблять «закон ще сильнішим… Вони допоможуть суттєво посилити закон».

Зокрема, Президент запропонував: «для збереження історичної пам’яті дозволити використання символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну в музеях, тематичних виставках, у бібліотечних фондах, у посібниках та підручниках, дисертаціях та наукових статтях».

Ще одна з основних новацій — це розширення заборони діяльності не тільки проросійських політичних партій, а й проросійських громадських організацій, «програмні цілі або дії яких спрямовані на пропаганду російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну», — наголошується у пропозиціях голови держави.

Врешті, на засіданні парламенту правки президента були підтримані депутатами.

Також Верховна Рада на засіданні 21 травня проголосувала за закон про затвердження указу Президента України про продовження строку дії воєнного стану до 23 серпня. Потім нардепи проголосували за продовження загальної мобілізації до 23 серпня.