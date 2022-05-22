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Україна та Польща готові укласти угоду про спільний прикордонно-митний контроль, – Зеленський

Коли Україна стане членом Євросоюзу, кордон з Польщею стане умовним. 

Україна та Польща готові укласти угоду про спільний прикордонно-митний контроль, – Зеленський
Володимир Зеленський і Анджей Дуда у ВР 22 травня
Фото: Twitter Kancelaria Prezydenta

Україна та Польща найближчим часом укладуть двосторонню угоду щодо спільного прикордонно-митного контролю, а згодом і єдиного умовного кордону, коли Україна буде членом ЄС.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні під час виступу у ВР.

"Ми дійшли згоди найближчим часом втілити це і у відповідній двосторонній угоді. Спершу щодо спільного прикордонно-митного контролю, а згодом і єдиного умовного кордону, коли Україна буде членом Європейського Союзу", – сказав президент України.

Він запевнив, що всі необхідні рішення спочатку для статусу кандидата для України, а потім і для повноправного членства неодмінно будуть ухвалені. Зокрема, завдяки багатолітньому захисту Польщею українських інтересів на Європейському континенті.

"І я вдячний за вашу готовність, Анджею, здійснити разом з президенткою Словаччини Зузанною Чапутовою візити до європейських столиць з метою лобіювання питання членства України в Європейському Союзі у країнах – як-то кажуть, "скептиках". Насправді вони не скептики, а майбутні оптимісти. Саме так бачу наше спільне завдання на цьому напрямку", – наголосив президент. 

Зеленський також подякував польському Сейму за нещодавно ухвалений закон про допомогу громадянам України, які виїхали до Польщі через російську агресію.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда перебуває з візитом в Україні. Анджей Дуда та Володимир Зеленський виступили у Верховній Раді.

Голова держави анонсував внесення до ВР найближчим часом законопроєкту "Про особливий правовий статус громадян Польщі в Україні".

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