Зеленський відправив на доопрацювання закон про заборону символіки РФ у війні проти України

Президент України Володимир Зеленський повернув зі своїми пропозиціями до Верховної Ради на доопрацювання закон про заборону символіки, яку використовують збройні сили Російської Федерації у війні проти України.

Як зазначається у картці законопроєкту, оприлюдненій на сайті парламенту, глава держави повернув документ на доопрацювання 12 травня.

Президент пропонує дозволити розміщувати таку символіку в експозиціях музеїв, на тематичних виставках, у бібліотечних фондах, підручниках, у процесі наукової діяльності тощо. Також Зеленський пропонує, щоб використання символіки російського вторгнення було заборонено не лише для партій, а і для громадських об'єднань.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7214 "Про заборону пропаганди російського неонацистського тоталітарного режиму, акту агресії проти України з боку Російської Федерації як держави-терориста, символіки, яка використовується збройними та іншими воєнними формуваннями Російської Федерації у війні проти України" у другому читанні та в цілому 14 квітня. За проголосували 354 народних депутати.

Згідно із законопроєктом, забороняється використання друкованих засобів масової інформації для пропаганди російського неонацистського тоталітарного режиму, акту агресії проти України з боку Російської Федерації як держави-терориста, символіки, яку використовують збройні та інші військові формування Російської Федерації у війні проти України. Заборонено також державну реєстрацію друкованого ЗМІ, назва якого містить символіку воєнного вторгнення російського неонацистського тоталітарного режиму в Україну.