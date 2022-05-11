Після підписання президентом Байденом ленд-лізу, Палата представників США проголосувала пакет підтримки для України.

Про це повідомив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський.

“Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки проголосувала за новий і вагомий пакет підтримки для нашої держави та глобальної демократії. Майже на 40 мільярдів доларів. Скоро відбудеться й друге голосування – у Сенаті США. Після чого це рішення потрапить на підпис Президенту Байдену й набуде чинності”, - повідомив президент України.

Він додав, що ці кошти будуть використані максимально швидко й без бюрократії для посилення захисту України. Передусім, це зброя та боєприпаси, обладнання, підтримка розслідування воєнних злочинів Російської Федерації, окупантів, підтримка дипломатичної роботи.

Зеленський ще раз подякував президенту США Джо Байдену за підписання закону про ленд-ліз для захисту демократії в Україні, і пригадав важливе значення знаменитої програми ленд-лізу під час Другої світової війни.

Президент України відзначив і безпекові гарантії для України, які обговорювались на зустрічі “Великої сімки” 8 травня.

“Ми домовляємося з провідними державами світу, щоб дати Україні впевненість у безпеці на десятиліття вперед”, - розповів Зеленський.

Він підкреслив, що вперше в історії України є можливість зафіксувати такі гарантії - не тільки юридично вагомі, а й прописані так, щоб було зрозуміло: що конкретно, хто конкретно і як конкретно нам гарантує.

Зеленський зазначив, що російські війська поки що знаходяться на нашій землі, але у них немає шансів на перемогу. А з новою підтримкою від США, Великої Британії та Євросоюзу, від Канади, Японії, Австралії, від усього вільного світу, Україні буде легше.

Президент розповів, що у розмові з канцлером Німеччини Олафом Шольцом піднімались теми оборонної допомоги Україні, енергетичної взаємодії та нових санкцій проти Росії.

Володимир Зеленський зазначив, що вчора державними нагородами були відзначені 404 військовослужбовці ЗСУ. А всього за час повномасштабної війни державними нагородами відзначені понад 13 тисяч наших військових.

Зокрема, звання Героя України (посмертно) присвоєно полковнику Ігорю Бедзаю, начальнику служби безпеки польотів – старшому інспектору-льотчику командування Військово-Морських сил.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський поспілкувався зі студентами провідних французьких університетів в амфітеатрі Sciences Po.