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Зеленський зустрівся із главами МЗС Німеччини та Нідерландів

Президент подякував за солідарність з українським народом. 

Зеленський зустрівся із главами МЗС Німеччини та Нідерландів
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністрами закордонних справ Німеччини і Нідерландів Анналеною Бербок і Вопке Гукстрою.

Про це президент України повідомив у Telegram.

"Змістовна зустріч із міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок і міністром закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстрою. Підтримка з боку ваших країн важлива й цінна для нас. Дякую, що сьогодні ви поруч і солідарні з українським народом", – зауважив глава держави.

Зеленський додав, що за підтримки світової спільноти Україна зможе перемогти у війні з Росією. 

"Перемогти – це повернення Україні всіх прав і свобод наших громадян на нашій території", – наголосив президент. 

Раніше Анналена Бербок повідомила, що уряд Німеччини спільно з німецькими підприємствами працює над тим, щоб Україна отримувала найсучасніше озброєння та могла захищати свої міста від майбутніх нападів з боку Росії.

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