Вилучені підсанкційні кошти росіян треба спрямувати на відновлення України, - Тимошенко

Завдяки правильно побудованій дипломатичній роботі Україна може отримати сотні мільярдів доларів, які варто спрямувати на відновлення житла та запуск економіки. Списання зовнішніх боргів України та вилучення заарештованих внаслідок санкцій грошей РФ – ключові кроки для поповнення дефіциту фінансових ресурсів. Так вважає голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, про що вона заявила в ефірі «Єдиних новин».

«Нам треба зробити крок для того, щоб списати борги. Це приблизно 52 мільярди доларів, величезна сума. Що важливо – вже і сенатори, і конгресмени готові розглянути питання списання зовнішніх боргів України. Це величезний ресурс, який можна спрямувати на відновлення країни», – переконана Юлія Тимошенко.

Другий напрямок, за яким потрібно активно працювати вже зараз, на думку лідерки «Батьківщини», – це дипломатичні перемовини щодо вилучення заарештованих завдяки санкціям грошей РФ.

«Зараз потрібно формувати спеціальні дипломатичні групи, які мусять працювати в тих країнах, де були заарештовані внаслідок введених санкцій російські кошти. І їм треба робити все можливе для того, щоб якомога швидше парламенти цих країн ухвалювали відповідні закони, на базі яких ці гроші могли б заходити в Україну. Західні країни готові до такої співпраці. В багатьох із них, зокрема США, де найбільша сума заарештованих російських грошей, вже є законопроєкти про те, щоб направити їх на відновлення України», – повідомила політик.

Вона додала, що вилучені гроші росіян варто направити на будівництво та відновлення зруйнованого ворогом житла. Це дасть змогу, на її переконання, запустити економіку, щоб почати наповнювати бюджет України.

«А для того, щоб ці гроші були підконтрольні, їх треба зараховувати тільки в Державний бюджет України, тому що там всі процедури відкриті, і контроль Рахункової палати – це теж серйозний інструмент, який можна поставити на службу тому, щоб корупції в цьому питанні не було», – резюмувала Юлія Тимошенко.