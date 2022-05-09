Володимир Зеленський подякував Байдену за підписання закону про ленд-ліз

Україна та США зможуть разом захистити демократію в Україні та у Європі, як і 77 років тому.

Про це у Twitter повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Підписання сьогодні закону про ленд-ліз – історичний крок”, - написав президент України.

Володимир Зеленський висловив переконання, що Україна і США знову разом переможуть.

Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав закон про надання допомоги Україні у війні з Росією.

«Ми підтримуємо Україну. Ці кроки є витратними, але ховатися від агресії ще дорожче. Така програма була минулого разу під час Другої світової війни. Зараз Європа потребує ще більше нашої допомоги», – прокоментував Байден.

Закон про ленд-ліз для захисту демократії в Україні від 2022 року прискорить передачу критично важливого військового озброєння та інших життєво необхідних матеріалів в Україну без бюрократії. Де-факто він дозволяє давати в оренду обладнання.

Ленд-ліз – це ухвалена 1941 року система, за якою Штати передавали союзникам у війні ключові боєприпаси, техніку, продовольство та нафтопродукти. Передбачала передачу в безкоштовне користування необхідного військового майна, яке після війни, за потреби, повертали в США. Якщо майно було знищене, то за нього не платили.

Докладно про цю програму читайте в матеріалі "Ленд-ліз для України: США йдуть на надзвичайний крок у постачанні озброєнь".