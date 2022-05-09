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​У програмі президента США з допомоги Україні залишилось 100 мільйонів доларів

Речник Пентагону закликав Конгрес США швидко проголосувати новий пакет допомоги.

​У програмі президента США з допомоги Україні залишилось 100 мільйонів доларів
Джон Кірбі
Фото: EPA/UPG

У фінансуванні програми Presidential Drawdown Authority, за якою США постачають озброєння Україні, залишилося близько 100 мільйонів доларів. 

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє CNN.

За його словами, у поєднанні з оголошеним у п’ятницю пакетом в розмірі 150 мільйонів доларів і 100 мільйонами доларів, які залишились, США можуть продовжувати надавати військову допомогу Україні по програмі Presidential Drawdown Authority «приблизно до третього тижня цього місяця».

«Ми думаємо, що з тим, що у нас залишилося, ми зможемо пройти більшу частину цього місяця, це допоможе нам з майбутніми пакетами, але саме тому ми закликаємо Конгрес діяти швидко», – сказав Джон Кірбі.

Нагадаємо, президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням ухвалити пакет додаткової допомоги в розмірі 33 мільярдів доларів для продовження надання гуманітарної та військової допомоги Україні.

Сьогодні президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз, який відкриває додаткові можливості надання озброєння Україні. 

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