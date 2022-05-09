Російські хакери намагалися здійснити кібератаки на сайти німецьких урядових структур

Російські хакери спробували здійснити кілька кібератак на сайти німецьких урядових структур, але вони не були успішними.

Про це заявив речник МВС Німеччини Максімілліан Калль, пише Укрінформ.

“Можу підтвердити, що в Німеччині проти урядовців були здійснені атаки. Вони не були успішними. Витоку даних не було. Атаки не завдали шкоди”, – запевнив речник.

Він зазначив, що, за його словами, це були “технічно відносно прості атаки”, так звані denial of service (тимчасова відсутність доступу до вебсайтів), які відбили завдяки стандартним механізмам кіберзахисту.

Програмне забезпечення не було пошкоджене. Експерти розслідують ці кібератаки.

Калль також зазначив, що після початку повномасштабної війни Росії проти України кібератаки на німецькі структури та об’єкти критичної інфраструктури посилилися, але серйозних зафіксовано не було.

Нагадаємо, російські хакери атакують інформаційні системи у всій Україні, бо хочуть завоювати всю країну. Вони здійснюють кібератаки як на місцеві ресурси, так і на загальнонаціональні.