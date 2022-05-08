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Трюдо: Путін зганьбив пам’ять мільйонів загиблих у боротьбі з фашизмом

Прем'єр Канади запевнив, що діятиме солідарно з Україною.

Трюдо: Путін зганьбив пам’ять мільйонів загиблих у боротьбі з фашизмом
Фото: ОПУ

Президент Росії Володимир Путін своїми діями в Україні зганьбив пам’ять мільйонів загиблих у боротьбі з фашизмом за свободу в Європі.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на спільній із президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Києві, передає "Укрінформ".

"Сьогодні ми святкуємо День перемоги в Європі, коли десятки років тому солдати з країн-союзників, з України та росії стояли пліч-о-пліч і побороли фашизм. А те, що сьогодні робить Володимир Путін, ці останні тижні зганьбили світлу пам’ять тих мільйонів, і росіян у тому числі які віддали своє життя в ім’я свободи та побороли фашизм. Це те, що залишить по собі Путін у Європі", - сказав Трюдо.

Він запевнив, що Канада не лише демонструватиме підтримку, а й діятиме солідарно з Україною проти Путіна і того, що він скоїв в Україні.

Нагадамо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо 8 травня перебуває в Україні. До зустрічі з Зеленським він відвідав місто  Ірпінь на Київщині.

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