Голова уряду Канади Джастін Трюдо приїхав в Ірпінь біля Києва.

Про це у Телеграм повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

"Щойно мав честь говорити із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Він приїхав в Ірпінь, щоб на власні очі побачити все те жахіття, яке вчинили з нашим містом російські окупанти. І, звісно, був шокований. Адже він побачив спаленими та вщент зруйнованими не військові об’єкти, а домівки ірпінчан, які ще недавно раділи життю і мали свої плани на майбутнє", - написав Маркушин.

Він додав, що сподівається на підтримку Трюдо в організації зусиль української діаспори в Канаді щодо відбудови об‘єктів інфраструктури в Ірпені. З відповідними офіційними листами Ірпінь звернеться вже найближчим часом.

Нагадаємо, що 7 травня відновлено залізничне сполучення Ірпеня із Києвом, перша електричка прибула на вокзал столичного передмістя.

29 квітня Ірпінь поєднали з водопровідною системою Києва, вода у місто тепер постачатиметься зі столичних водопровідних станцій.