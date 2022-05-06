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​Зеленський повернув до Ради закон щодо санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб

Деякі пункти документу не відповідають Конституції.

​Зеленський повернув до Ради закон щодо санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб
Фото: Скріншот відео

Президент Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб", який Верховна Рада ухвалила 21 квітня 2022 року.

Про це повідомляє Офіс президента.

Документ встановлює новий вид санкції у вигляді стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній чи юридичній особі, а також активів, якими вона може прямо чи опосередковано розпоряджатися.

"Водночас, закон не встановлює чітких критеріїв, за якими особа може бути віднесена до числа тих, на кого поширюється дія такої санкції. Це не відповідає вимогам Конституції України", - зазначили в ОП.

Також закон наділяє новими повноваженнями Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) стосовно виявлення та розшуку активів, що підлягають блокуванню, фізичних та юридичних осіб, вказаних у рішеннях Ради національної безпеки i оборони. Ці повноваження НАЗК виходять за межі його компетенції, визначеної Законом "Про запобігання корупції".

Крім того, документ пропонує доповнити Закон "Про санкції" положеннями про здійснення Вищим антикорупційним судом (ВАКС) адміністративного судочинства у справах про застосування санкції у вигляді стягнення активів у дохід держави. Водночас не передбачено внесення відповідних змін до Закону "Про Вищий антикорупційний суд", яким визначаються засади організації та діяльності ВАКС.

"Ураховуючи викладене, президент  Зеленський повернув цей закон зі своїми пропозиціями до парламенту для повторного розгляду в сесійній залі", - йдеться в повідомленні.

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