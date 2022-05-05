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Росія прагне контролювати доступ до Чорного моря, – розвідка Великої Британії

Встановивши контроль над морськими сполученнями, ворог хоче послабити економіку України.

Росія прагне контролювати доступ до Чорного моря, – розвідка Великої Британії
Порт в Маріуполі
Фото: EPA/UPG

РФ атакує Одесу, Херсон та Маріуполь для встановлення повного контролю над доступом до Чорного моря. 

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки. 

Згідно з повідомленням, загарбники хочуть встановити контроль над морськими сполученнями України, щоб послабити економіку нашої держави.

Росія проводить наземні операції переважно за сході України, але завдає ракетних ударів по всій території країни, щоб залякати та деморалізувати українців. 

Нагадаємо, минулої доби ворог втратив контроль над кількома населеними пунктами на межі Миколаївської та Херсонської областей.

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