Усі країни ЄС підтримають шостий пакет санкцій проти РФ, – Шарль Мішель

Пропозицію Європейської комісії щодо шостого пакету санкцій з ембарго на нафту для Росії через війну, яку вона розв'язала проти України, підтримають усі країни-члени Європейського Союзу.

Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель в інтерв'ю Інтерфакс Україна.

"Я можу запевнити вас, що я дуже старанно працюю зі своєю командою та з моїми колегами, щоб переконатися, що ми зможемо в дуже стислий термін зайняти єдину позицію щодо пропозиції, винесеної на обговорення Комісією", – зазначив він.

За словами президента Європейської ради, в минулому були побоювання, що країнам ЄС не вдасться бути єдиними в питані санкцій проти РФ.

"Водночас нам систематично вдавалося займати єдину позицію. І, звичайно, це вимагало якихось переговорів, обговорень, адже нам потрібна підтримка 27 урядів. Кілька тижнів тому я публічно заявив у Європарламенті, що рано чи пізно нафта та газ потраплять під санкції. Це важливий крок. Комісія поклала пропозиції щодо санкцій на стіл, але це уряди, це Рада, яка ухвалює рішення", – наголосив Шарль Мішель.

Нагадаємо, речник президента Угорщини Віктора Орбана Золтан Ковач говорив про те, що Угорщина не погодиться з планом Європейського Союзу запровадити ембарго на імпорт російської нафти в його нинішньому вигляді, оскільки це "суперечить національній енергетичній безпеці Угорщини".