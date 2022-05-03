В Україні створять довідник відбудови міст

У довіднику можна буде подивитись та проаналізувати дизайн-код типових міських кварталів та вулиць.

Українські архітектори, планувальники, дослідники, дизайнери та інженери запропонували волонтерський проєкт довідника, в якому буде зібрано найкращі світові приклади якісних громадських просторів та описані правила їхнього створення. Про це на брифінгу заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

“У довіднику можна буде подивитись та проаналізувати дизайн-код типових міських кварталів та вулиць для швидкого та комплексного відновлення зруйнованих міст”, - сказав він.

За його словами, спеціалісти працюють над створенням каталогу типових елементів всіх вуличних зон: фасадів, входів та літніх майданчиків, пішохідних зон, озеленення, вуличних меблів, веломережі, громадського транспорту та автівок.

Кирило Тимошенко підкреслив, що в довіднику будуть представлені найкращі приклади сучасних вулиць, які можна реалізувати в нових містах.

“У багатьох країнах та містах вже наявні подібні довідники. Наприклад, американський довідник Global street design guide, в якому описують правила проєктування сучасних вулиць. Або довідник благоустрою Праги, в якому описують об'єкти в громадських просторах та правила їхнього розташування”, - розповів він, зауваживши, що ці довідники дають загальне бачення, якими повинні бути сучасні та комфортні простори.

Заступник керівника ОП зауважив, що “кожен, хто буде долучений до відбудови міст, зможе використовувати цей довідник, щоб якісно та швидко проєктувати простори, в яких люди житимуть в задоволення”.

Нагадаємо, раніше Тимошенко заявив, що в Офісі Президента України разом з місцевою владою сформували 14 кластерів інфраструктури в кожній області, що потребують відновлення чи модернізації.