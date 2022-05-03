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Борис Джонсон виступив у Верховній Раді України з відеопромовою

Участь у засіданні парламенту взяв президент Зеленський.

Борис Джонсон виступив у Верховній Раді України з відеопромовою
Фото: Ярослав Железняк

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив у Верховній Раді України з відеозверненням.

Про це інформує кореспондент Lb.ua.

Йому відповів та вперше з початку війни виступив перед Верховною Радою президент України Володимир Зеленський.

Як повідомив народний депутат член фракції “Європейська Солідарність” Олексій Гончаренко, Джонсон висловив слова підтримки та говорив про новий пакет військової допомоги, який включає ракети, радари контрбатарейної боротьби тощо.

“Ukraine will win! Україна переможе! Thanks! God save the Queen!”, – додав прем‘єр-міністр Сполученого Королівства.

Фото: Ярослав Железняк

Нагадаємо, 9 квітня Джонсон відвідав Київ. Він повідомив, що Великобританія надасть Україні новий пакет фінансової та військової допомоги. Британія передасть Україні озброєння ще на 100 млн фунтів стерлінгів, включно з зенітними комплексами Starstreak.

Прем'єр Британії разом із Володимиром Зеленським прогулявся Києвом - вони пройшлися Хрещатиком, майданом Незалежності, алеєю Героїв Небесної Сотні.

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