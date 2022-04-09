Після переговорів Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прогулялися центром Києва.

Зокрема, вони пройшлися Хрещатиком, Майданом Незалежності, Алеєю Героїв Небесної Сотні. Володимир Зеленський показав гостю меморіал полеглим героям.

Фото: ОПУ

Під час прогулянки до Президента та очільника уряду Великої Британії підійшла перехожа та подарувала керамічних півників.

“Такий самий півник авторства Прокопа Бідасюка стояв на кухонній шафці, яка вціліла у зруйнованій російськими військами багатоповерхівці в селищі Бородянка на Київщині. Фото цієї шафки з півником набуло популярності в мережі Інтернет і стало символом стійкості українського народу”, – зазначено у повідомленні.

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Нагадаємо, Джонсон 9 квітня відвідав Київ. Він повідомив, що Великобританія надасть Україні новий пакет фінансової та військової допомоги. Попередньо відомо, що Лондон, зокрема, надасть Україні 120 броньованих машин та нових протикорабельних ракетних систем.

Як повідомлялося, Велика Британія передасть Україні озброєння ще на 100 млн фунтів стерлінгів, включно з зенітними комплексами Starstreak.

У Міністерстві оборони Британії розглядають варіанти відправлення броньованого транспорту типу Mastiff, а також автомобілів на зразок Chakal, які можуть використовуватися як розвідувальні або далекобійні патрульні.