Росія вдарила ракетами по залізничному вокзалу Краматорська, 52 загиблих, із них 5 – діти (оновлено)
Росія вдарила ракетами по залізничному вокзалу Краматорська, 52 загиблих, із них 5 – діти (оновлено)
Десантно-штурмові війська ЗСУ відзвітували про збиті російські літаки та гелікоптери
Десантно-штурмові війська ЗСУ відзвітували про збиті російські літаки та гелікоптери
Росія закінчила підготовку до великої битви за Донбас, – Гайдай
Росія закінчила підготовку до великої битви за Донбас, – Гайдай
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
​Ворог завдав ракетного удару з моря по Одещині, Маріуполь – без змін, – зведення ОВА
​Ворог завдав ракетного удару з моря по Одещині, Маріуполь – без змін, – зведення ОВА
Ексмер Харкова Михайло Добкін став дияконом УПЦ МП
Ексмер Харкова Михайло Добкін став дияконом УПЦ МП
В Одесі місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
В Одесі місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
«Маму поклали під накриттям у дворі. Всю ніч ми плакали». Історія про життя та смерть у Бучі
«Маму поклали під накриттям у дворі. Всю ніч ми плакали». Історія про життя та смерть у Бучі
ГоловнаСуспільствоЖиття

Зеленський і Джонсон прогулялися Києвом, британському прем’єру подарували керамічного півника – символ стійкості українців

Вони пройшлися Хрещатиком, Майданом Незалежності, Алеєю Героїв Небесної Сотні.

Зеленський і Джонсон прогулялися Києвом, британському прем’єру подарували керамічного півника – символ стійкості українців

Після переговорів Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прогулялися центром Києва. 

Зокрема, вони пройшлися Хрещатиком, Майданом Незалежності, Алеєю Героїв Небесної Сотні. Володимир Зеленський показав гостю меморіал полеглим героям.

Фото: ОПУ

Під час прогулянки до Президента та очільника уряду Великої Британії підійшла перехожа та подарувала керамічних півників. 

“Такий самий півник авторства Прокопа Бідасюка стояв на кухонній шафці, яка вціліла у зруйнованій російськими військами багатоповерхівці в селищі Бородянка на Київщині. Фото цієї шафки з півником набуло популярності в мережі Інтернет і стало символом стійкості українського народу”, – зазначено у повідомленні.

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Нагадаємо, Джонсон 9 квітня відвідав Київ. Він повідомив, що Великобританія надасть Україні новий пакет фінансової та військової допомоги. Попередньо відомо, що Лондон, зокрема, надасть Україні 120 броньованих машин та нових протикорабельних ракетних систем.

Як повідомлялося, Велика Британія передасть Україні озброєння ще на 100 млн фунтів стерлінгів, включно з зенітними комплексами Starstreak.

У Міністерстві оборони Британії розглядають варіанти відправлення броньованого транспорту типу Mastiff, а також автомобілів на зразок Chakal, які можуть використовуватися як розвідувальні або далекобійні патрульні. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також