Сьогодні відбулася чергова ротація персоналу Чорнобильської АЕС.

Про це повідомив Телеграм-канал Енергоатому.

“Сьогодні, 9 квітня 2022 року, Енергоатом забезпечив транспортування чергової зміни персоналу Чорнобильської АЕС”, – йдеться у повідомленні.

Так, катер Компанії доставив рікою Прип‘ять 49 працівників на ЧАЕС і забрав звідти 51.

“Інших шляхів доставки людей на станцію зі Славутича наразі немає”, – додали у державному підприємстві.

Нагадаємо, 5 квітня на Чорнобильську атомну електростанцію прибули підрозділи Національної гвардії України, вони взяли об’єкт під свою охорону.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) відправить свою місію до зони Чорнобильської атомної електростанції для здійснення радіологічної оцінки на місці будівництва російськими військами фортифікаційних споруд на забрудненій території.