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Окупанти знову влучили у цистерну з азотною кислотою біля Рубіжного, пари від вибуху розповсюдилися у бік їхніх позицій

Людей закликали не виходити з укриттів.

Окупанти знову влучили у цистерну з азотною кислотою біля Рубіжного, пари від вибуху розповсюдилися у бік їхніх позицій

Біля Рубіжного на Луганщині окупанти о 17:09 знову влучили у цистерну з 4 тоннами неконцентрованої азотної кислоти.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він закликав людей не виходити з укриттів, якщо вони у приміщенні – закрити двері та вікна і приготувати захисні маски для обличчя, змочені содовим розчином.

За словами Гайдая, загрози життю населення немає. 

“Воювати росіяни не вміють – не розрахували навіть напрямок вітру. Хмара розповсюдилася у сторону їхніх позицій поблизу Кудряшівки та Варварівки”, – додав очільник облдержадміністрації.

Він нагадав, що азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при попаданні на шкіру та слизові оболонки.

“Пари кислоти викликають подразнюючу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях – набряк легенів. Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами”, – йдеться у повідомленні.

При місцевій дії на очі азотна кислота викликає тяжке ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон'юнктиви, що призводить до втрати зору.

Нагадаємо, перший раз військові РФ влучили у цистерну з азотною кислотою у Рубіжному 5 квітня.

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