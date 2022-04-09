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У Росії зупиняють виробництво військових кораблів, бо бракує іноземних комплектуючих, – ГУР

Строки виконання контрактів зірвано, персонали заводів звільняють.

У Росії суднобудівні заводи зупиняють виробництво кораблів через брак іноземних комплектуючих.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

“На російських верфях склалась критична ситуація щодо виконання існуючих контрактів з будівництва та обслуговування військових кораблів. Причини: важке фінансове становище та відсутність іноземних комплектуючих”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, АТ “Восточная верфь” (Владивосток) має виконати державні замовлення на загальну суму 35 млрд руб. Зокрема будівництво та постачання двох морських танкерів, двох малих ракетних кораблів, двох пересувних морських причалів, ремонт та сервісне обслуговування кораблів та катерів різних типів.

“Втім, з листа військового представника МО РФ стає зрозумілим, що на початок квітня 2022 року через скрутне фінансове становище всі роботи призупинено. Проводиться звільнення персоналу, а строки виконання контрактів зірвано. Саме підприємства готують до початку процедури банкрутства”, – зазначили у розвідці.

Наступний лист військового представника свідчить про тотальну нестачу іноземних компонентів для продовження робіт з будівництва військових кораблів та систем для них. В перелік обладнання виробництво яких довелось зупинити, зокрема входять рульові колонки, навігаційні комплекси, радіостанції. Автори листа повідомляють про неможливість знайти російські або азійські замінники імпортних комплектуючих.

Також зупинено виробництво порохових зарядів для морської артилерії через відсутність іноземних компонентів та відсутність російських аналогів.

“Очевидно, що російський військово-промисловий комплекс залишається залежним від імпортних високих технологій. Без постачання яких РФ не здатна продовжити виробництво сучасної зброї”, – додали у ГУР.

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