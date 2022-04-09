Швейцарія, Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн приєдналися країн, що обмежують доступ Росії до технологій

Експорт до Росії товарів, щодо яких США запровадили обмеження, скоротився на 99%

Швейцарія, Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн приєдналися до групи країн, які обмежують доступ Росії до технологій.

Про це з посиланням на Міністерство торгівлі США повідомляє Bloomberg.

Усього 37 держав узгодили свій експортний контроль із США, у тому числі – країни Європейського Союзу, Японія, Канада та Великобританія. Всі вони застосовують ті ж обмеження, які запровадили щодо США, заборонивши доступ Росії до технологічної продукції, зокрема, у оборонній, аерокосмічній та суднобудівній галузях.

«Ефективність експортного контролю значно підвищується, коли до нас приєднуються віддані міжнародні союзники та партнери. Чим більше зростає наша коаліція, тим менше місць, куди Путін та Кремль можуть звернутися за допомогою», – заявив заступник міністра торгівлі США Дон Грейвс.

Він також додав, що експорт до Росії товарів, на які поширюються нові ліцензійні вимоги, скоротився на 99% у вартісному порівнянні з аналогічним періодом 2021 року.

Експортний контроль США забороняє продаж деяких високотехнологічних товарів, у тому числі напівпровідників, до Росії та Білорусі і поширюється не лише на американські компанії, а й на компанії в будь-якій точці світу, які використовують американське програмне забезпечення або технології для виробництва своєї продукції.

Нагадаємо, 7 квітня Конгрес США проголосував за енергетичне ембарго Росії та позбавлення її торговельних привілеїв.

Раніше США запровадили санкції проти компаній-постачальників російській армії.