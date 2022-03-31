США ввели санкції проти компаній-постачальників російській армії

Міністерство фінансів США ввело санкції проти 13 фізичних осіб і 21 підприємства з Росії, що входять до ланцюгів постачання російській армії. Перелік опублікований на сайті міністерства.

Під санкції попали компанії:

Alexsong Pte Ltd;

АТ "НИИ "Вектор";

Djeco Group Holding LTD;

Invention Bridge;

JSC "Mikron";

MAJORY LLP;

MALBERG LTD Company;

MaltaRent LTD;

Molecular Electronics Research Institute;

ТОВ "Фотон ПРО";

ТОВ "НТЦ МЕТРОТЕК";

ТОВ Pumpkin House;

ТОВ "РОБИН ТРЕЙД";

ТОВ "Серния Инжиниринг";

ТОВ 'Сертал';

PHOTON PRO LLP;

QuantLog Oy;

Sci Griber;

Sernia-film;

Т-Платформы.

“До списку увійшли такі компанії, як Сернія Інжиніринг, Сертал, радіотехнічний НДІ "Вектор", який допомагав в розробці російської системи радіолокаційної розвідки "Ліана", найбільший у Росії виробник мікросхем АТ "Мікрон", розробник суперкомп'ютерів Т-Платформа, НДІ молекулярної електроніки та інші. Водночас з санкційного списку прибрали російський банк "Озон"”, - пише “ЛІга”.

Фізичні особи:

Бернова Євгенія Володимирівна;

Бобков Сергій Олексійович;

Дубровський В'ячеслав Юрійович;

Гладких Євген Вікторович;

Грінін Євген Олександрович;

Кругово Антон Олексійович;

Мальований Костянтин Васильович;

Миколаєва Ірина Вікторівна;

Підгорнова Євгенія Олександрівна;

Соболєв Микита Олександрович;

Топчі Тамара Олександрівна;

Єршов Сергій Олександрович;

Захаров Андрій Георгійович.

Більшість осіб пов’язані з зазначеними фірмами.

Нагадаємо, 29 березня Сполучені Штати анонсували нові санкції проти секторів російської економіки, які мають вирішальне значення для підтримки її вторгнення в Україну, включаючи ланцюги постачання. До цього Америка ввела санкції про 40 оборонних компаній Росії.