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США ввели санкції проти компаній-постачальників російській армії

До списку попала 21 компанія.

США ввели санкції проти компаній-постачальників російській армії
Фото: EPA/UPG

Міністерство фінансів США ввело санкції проти 13 фізичних осіб і 21 підприємства з Росії, що входять до ланцюгів постачання російській армії. Перелік опублікований на сайті міністерства. 

Під санкції попали компанії:

  • Alexsong Pte Ltd;

  • АТ "НИИ "Вектор";

  • Djeco Group Holding LTD;

  • Invention Bridge;

  • JSC "Mikron";

  • MAJORY LLP;

  • MALBERG LTD Company;

  • MaltaRent LTD;

  • Molecular Electronics Research Institute;

  • ТОВ "Фотон ПРО";

  • ТОВ "НТЦ МЕТРОТЕК";

  • ТОВ Pumpkin House;

  • ТОВ "РОБИН ТРЕЙД";

  • ТОВ "Серния Инжиниринг";

  • ТОВ 'Сертал';

  • PHOTON PRO LLP;

  • QuantLog Oy;

  • Sci Griber;

  • Sernia-film;

  • Т-Платформы.

“До списку увійшли такі компанії, як Сернія Інжиніринг, Сертал, радіотехнічний НДІ "Вектор", який допомагав в розробці російської системи радіолокаційної розвідки "Ліана", найбільший у Росії виробник мікросхем АТ "Мікрон", розробник суперкомп'ютерів Т-Платформа, НДІ молекулярної електроніки та інші. Водночас з санкційного списку прибрали російський банк "Озон"”, - пише “ЛІга”. 

Фізичні особи:

  • Бернова Євгенія Володимирівна;

  • Бобков Сергій Олексійович;

  • Дубровський В'ячеслав Юрійович;

  • Гладких Євген Вікторович;

  • Грінін Євген Олександрович;

  • Кругово Антон Олексійович;

  • Мальований Костянтин Васильович;

  • Миколаєва Ірина Вікторівна;

  • Підгорнова Євгенія Олександрівна;

  • Соболєв Микита Олександрович;

  • Топчі Тамара Олександрівна;

  • Єршов Сергій Олександрович;

  • Захаров Андрій Георгійович.

Більшість осіб пов’язані з зазначеними фірмами.

Нагадаємо, 29 березня Сполучені Штати анонсували нові санкції проти секторів російської економіки, які мають вирішальне значення для підтримки її вторгнення в Україну, включаючи ланцюги постачання. До цього Америка ввела санкції про 40 оборонних компаній Росії.

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