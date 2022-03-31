США ввели санкції проти компаній-постачальників російській армії

Міністерство фінансів США ввело санкції проти 13 фізичних осіб і 21 підприємства з Росії, що входять до ланцюгів постачання російській армії. Перелік опублікований на сайті міністерства.
Під санкції попали компанії:
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Alexsong Pte Ltd;
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АТ "НИИ "Вектор";
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Djeco Group Holding LTD;
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Invention Bridge;
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JSC "Mikron";
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MAJORY LLP;
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MALBERG LTD Company;
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MaltaRent LTD;
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Molecular Electronics Research Institute;
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ТОВ "Фотон ПРО";
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ТОВ "НТЦ МЕТРОТЕК";
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ТОВ Pumpkin House;
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ТОВ "РОБИН ТРЕЙД";
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ТОВ "Серния Инжиниринг";
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ТОВ 'Сертал';
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PHOTON PRO LLP;
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QuantLog Oy;
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Sci Griber;
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Sernia-film;
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Т-Платформы.
“До списку увійшли такі компанії, як Сернія Інжиніринг, Сертал, радіотехнічний НДІ "Вектор", який допомагав в розробці російської системи радіолокаційної розвідки "Ліана", найбільший у Росії виробник мікросхем АТ "Мікрон", розробник суперкомп'ютерів Т-Платформа, НДІ молекулярної електроніки та інші. Водночас з санкційного списку прибрали російський банк "Озон"”, - пише “ЛІга”.
Фізичні особи:
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Бернова Євгенія Володимирівна;
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Бобков Сергій Олексійович;
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Дубровський В'ячеслав Юрійович;
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Гладких Євген Вікторович;
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Грінін Євген Олександрович;
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Кругово Антон Олексійович;
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Мальований Костянтин Васильович;
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Миколаєва Ірина Вікторівна;
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Підгорнова Євгенія Олександрівна;
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Соболєв Микита Олександрович;
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Топчі Тамара Олександрівна;
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Єршов Сергій Олександрович;
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Захаров Андрій Георгійович.
Більшість осіб пов’язані з зазначеними фірмами.
Нагадаємо, 29 березня Сполучені Штати анонсували нові санкції проти секторів російської економіки, які мають вирішальне значення для підтримки її вторгнення в Україну, включаючи ланцюги постачання. До цього Америка ввела санкції про 40 оборонних компаній Росії.