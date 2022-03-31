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"Ми повинні зупинити Росію як агресора": Латвія закликала НАТО збільшити військову допомогу Україні

"Україна має виграти цю війну. І дуже важливо, щоб ми допомогли їй в цьому". 

"Ми повинні зупинити Росію як агресора": Латвія закликала НАТО збільшити військову допомогу Україні
Президент Латвії Егілс Левітс та прем’єр-міністр Крішьяніс Каріньш
Фото: facebook.com/UKRinLatvia

Президент Латвії Егілс Левітс провів зустріч із прем’єр-міністром країни Крішьянісом Каріньшем, під час якої було обговорено питання щодо необхідності збільшення військової допомоги Україні. Очільники країни закликали НАТО дати Україні ще більше зброї, щоб зупинити агресію Росії.

Про це повідомляє посольство України в Латвії.

Зокрема президент Латвійської Республіки заявив, що "Латвія надала Україні дуже значну допомогу. Усередині НАТО цю військову допомогу потрібно збільшити, і це ключ до успіху в завершенні війни".

Прем’єр Латвії, своєю чергою, наголосив, що "Україна має виграти цю війну. І дуже важливо, щоб ми допомогли їй в цьому. Ми повинні зупинити Росію як агресора".

Як повідомляли, Латвія і Україна співпрацюватимуть під час розслідування злочинів, пов'язаних із вторгненням Росії.

Раніше сьогодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія не відводить, а перегруповує свої війська в Україні, аби посилити та переозброїти їх для наступу на Донбасі. Він пообіцяв, що союзники по НАТО продовжуватимуть постачати зброю Україні настільки довго, наскільки потрібно.

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