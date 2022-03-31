Військові кораблі США покинули Чорне море ще до вторгнення РФ

США вивели свої військові кораблі з Чорного моря напередодні вторгнення Росії. Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, під час слухань в американському Конгресі заявив командувач збройних сил США в Європі генерал Тод Волтерс.

У генерала запитали, чи присутні кораблі ВМС США у Чорному морі. Тод Волтерс заявив, що кораблі залишили Чорне море "приблизно в січні" і що це було політичне рішення.

Втім він зазначає, що американські військові літаки досі продовжують здійснювати польоти над Чорним морем.

Нагадаємо, десять членів Конгресу США підписали звернення до міністра оборони Ллойда Остіна та держсекретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена. Конгресмени вимагають розширити повноваження Національної гвардії Каліфорнії для ефективнішої допомоги Україні.