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У Конгресі закликають надати Нацгвардії Каліфорнії повноваження для допомоги Україні

Йдеться про доставку гуманітарних вантажів. 

У Конгресі закликають надати Нацгвардії Каліфорнії повноваження для допомоги Україні
Флаг США на мачте Капитолия, где заседает Конгресс США, Вашингтон, 09 декабря 2016 года
Фото: EPA/UPG

Десять членів Конгресу США підписали звернення до міністра оборони Ллойда Остіна та держсекретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена. Конгресмени вимагають розширити повноваження Національної гвардії Каліфорнії для ефективнішої допомоги Україні. Відповідний лист опублікував у себе у Twitter голова комітету з розвідки Палати представників США Адам Шіфф. 

"Національна гвардія Каліфорнії готова, бажає та здатна підтримувати гуманітарну діяльність в Україні. Проте бюрократичні перепони не дозволяють це зробити", - йдеться у зверненні. 

Йдеться насамперед про доставку гуманітарних вантажів до України і централізований збір коштів для допомоги українцям.

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