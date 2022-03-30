У Конгресі закликають надати Нацгвардії Каліфорнії повноваження для допомоги Україні

Десять членів Конгресу США підписали звернення до міністра оборони Ллойда Остіна та держсекретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена. Конгресмени вимагають розширити повноваження Національної гвардії Каліфорнії для ефективнішої допомоги Україні. Відповідний лист опублікував у себе у Twitter голова комітету з розвідки Палати представників США Адам Шіфф.

"Національна гвардія Каліфорнії готова, бажає та здатна підтримувати гуманітарну діяльність в Україні. Проте бюрократичні перепони не дозволяють це зробити", - йдеться у зверненні.

California's National Guard stands ready, willing, and able to support humanitarian work in Ukraine.



Yet bureaucratic hurdles prevent them from doing so.@SecDef and @SecBlinken must approve the required authorities so the Guard can do more to ease Ukraine's suffering. pic.twitter.com/wPznrE4hFw — Adam Schiff (@RepAdamSchiff) March 29, 2022

Йдеться насамперед про доставку гуманітарних вантажів до України і централізований збір коштів для допомоги українцям.