Франція готує план на випадок зупинки постачання російського газу

Уряд Франції готує стратегію та шукає оптимальні варіанти дій у випадку припинення постачання газу з Росії на тлі війни в Україні та санкцій проти РФ. Про це в інтерв'ю газеті Les Echos повідомив генеральний директор головної французької газорозподільної компанії GRDF Лоранс Пуар'є-Дієтц.

Водночас він вважає, що наразі зарано панікувати, адже опалювальний сезон майже добіг кінця і наявних резервів вистачить для потреб країни. Питання - що робити під час наступного опалювального сезону.

"Потоки газу з Росії на даному етапі продовжують нормально надходити до Франції, і наближається кінець холодного сезону. З іншого боку, справжнє питання постає на наступну зиму, у разі повного або часткового припинення імпорту російського газу. Ми готуємося до такого безпрецедентного сценарію. І готові застосувати виняткові заходи для зменшення споживання, у тому числі в надзвичайних ситуаціях" - розповідає Пуар'є-Дієтц.

Раніше газета Le Figaro із посиланням на Міністерство екології Франції повідомила, що уряд незабаром опублікує постанову щодо зменшення постачання газу "певним споживачам". Йдеться насамперед про великі підприємства та організації, виключенням є об'єкти соціальної значущості - школи, дитсадки, лікарні, будинки для людей похилого віку тощо.