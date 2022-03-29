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Україна вимагає усунути або відсторонити російських представників із МАГАТЕ

У ВРУ закликали агентство "не піддаватись впливу у прийнятті рішень щодо членства російських представників в організації".

Україна вимагає усунути або відсторонити російських представників із МАГАТЕ
МАГАТЕ
Фото: укрінформ

На сайті Верховної Ради опублікували звернення до МАГАТЕ (Міжнародного агентства з атомної енергії), в якому закликали усунути або принаймні відсторонити представників РФ із МАГАТЕ.

"Головною підставою для цього є ядерний тероризм, який здійснюють окупаційні війська рф, захоплюючи українські АЕС. Росія знехтувала дотриманням міжнародних норм ядерної та радіаційної безпеки, здійснивши такі безпрецедентні акти, як захоплення Чорнобильської та Запорізької АЕС, пошкодження в результаті атак підкритичної ядерної збірки ННЦ ХФТІ", - йдеться в заяві.

У парламенті вважають, що сьогодні МАГАТЕ як впливова та фахова організація обмежується лише "консультуванням та прогнозуванням радіаційної обстановки у разі ядерної катастрофи в Україні". Хоча повинно "реагувати радикально на агресивні, терористичні військові дії рф стосовно мирних об’єктів атомної енергетики України".

Представники Комітету ВРУ з питань енергетики звернулися до агентства з вимогою терміново вжити необхідні заходи, щоб забезпечити ядерні безпеку та захищеність Чорнобильської та Запорізької АЕС, а також підкритичної ядерної збірки ННЦ ХФТІ.

"Просимо керівні органи МАГАТЕ звернути увагу на рішення КМРЄ і ЦЕРН та не піддаватись впливу у прийнятті подальших рішень щодо членства російських представників в організації", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, CERN (Європейська організація з ядерних досліджень) припинила для Росії дію статусу спостерігача; також організація не буде брати участь у нових програмах співпраці з РФ.

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