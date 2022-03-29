​Байден знову обговорив ситуацію в Україні з лідерами Британії, Франції, Німеччини та Італії

Під час розмови йшлося про перебіг українсько-російських переговорів у Стамбулі та подальші заходи щодо стримування російського вторгнення в Україну.

Президент США Джо Байден сьогодні поговорив із лідерами чотирьох європейських держав. Розмова була присвячена ситуації в Україні.

Про це повідомляє "Голос Америки".

У розмові взяли участь прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.

Співрозмовники обговорили розвиток подій в Україні та навколо неї, включаючи перебіг українсько-російських переговорів у Стамбулі та подальші заходи Заходу щодо стримування російського вторгнення в Україну.

Розмова Байдена та європейських лідерів відбулася через два дні після його повернення з турне Європою. Західні медіа вказують, що завдяки зусиллям президента США "єдність позиції Заходу по Україні зміцнилася".

Нагадаємо, сьогодні відбулися переговори української та російської сторін, і вони будуть продовжені цього тижня. Представники країни - агресорки заявили, що російські івйська, можливо, припинить масований наступ у районі Києва та Чернігова.

За даними Генштабу ЗСУ, наразі РФ дійсно відводить окремі підрозділи з території Київської та Чернігівської областей, але перегруповує їх для зосередження основних зусиль на Слобожанському та Донецькому напрямках.

За словами члена української делегації Давида Арахамії, сторони працювали над форматом концептом запропонованого Києвом договору безпеки. Заступник голови Офісу президента, член української переговорної групи Михайло Подоляк також розповів детальніше про низку договірних позицій, які РФ взяла до розгляду, за результатами зустрічі делегацій.