Міністр оборони Болгарії пояснив, чому країна не надає зброю Україні: "Ми не можемо дати те, чого самі не маємо"

"Болгарська армія вкрай потребує посилення, перш ніж можна буде зробити такі кроки".

Міністр оборони Болгарії Драгомір Заков заявив, що країна не буде надавати зброю Україні для боротьби з російським вторгненням, бо зосередиться на зміцненні власної армії, що недостатньо фінансується.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insight.

"Ми не можемо дати Україні те, чого у нас немає", – сказав Заков.

Натомість він назвав кілька ключових галузей, у яких необхідно оновлювати військові ресурси Болгарії. Це - розвиток можливостей артилерійського забезпечення, придбання 3D-радарів, будівництво системи протиповітряної оборони, безпілотні літальні апарати, берегові ракетні системи та інше.

Коментар Закова прозвучав після заяви в понеділок, підписаної шістьма колишніми міністрами оборони, з закликом надіслати зброю на допомогу українській армії.

"Болгарія має якнайшвидше стати частиною загальноєвропейської та євроатлантичної відповіді на агресію проти України", – йдеться у заяві.

Однак, наголосив голова Міноборони, болгарська армія вкрай потребує посилення, перш ніж можна буде зробити будь-які такі кроки.

"Нам потрібна боєздатна армія, яка зможе нас захистити. Нам потрібно відновити ключові військові спроможності, але це означає серйозні витрати", – зазначив міністр.

Нагадаємо, 19 березня прем'єр Болгарії Кирило Петков заявив, що Болгарія не надаватиме Україні зброю, а зосередиться на наданні гуманітарної допомоги.

1 березня Петков звільнив міністра оборони Стефана Янева за його небажання назвати вторгнення Росії в Україну війною.