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Міністр оборони Болгарії пояснив, чому країна не надає зброю Україні: "Ми не можемо дати те, чого самі не маємо"

"Болгарська армія вкрай потребує посилення, перш ніж можна буде зробити такі кроки".

Міністр оборони Болгарії пояснив, чому країна не надає зброю Україні: "Ми не можемо дати те, чого самі не маємо"
Фото: bgflags.com

Міністр оборони Болгарії Драгомір Заков заявив, що країна не буде надавати зброю Україні для боротьби з російським вторгненням, бо зосередиться на зміцненні власної армії, що недостатньо фінансується.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insight.

"Ми не можемо дати Україні те, чого у нас немає", – сказав Заков.

Натомість він назвав кілька ключових галузей, у яких необхідно оновлювати військові ресурси Болгарії. Це - розвиток можливостей артилерійського забезпечення, придбання 3D-радарів, будівництво системи протиповітряної оборони, безпілотні літальні апарати, берегові ракетні системи та інше.

Коментар Закова прозвучав після заяви в понеділок, підписаної шістьма колишніми міністрами оборони, з закликом надіслати зброю на допомогу українській армії.

"Болгарія має якнайшвидше стати частиною загальноєвропейської та євроатлантичної відповіді на агресію проти України", – йдеться у заяві.

Однак, наголосив голова Міноборони, болгарська армія вкрай потребує посилення, перш ніж можна буде зробити будь-які такі кроки.

"Нам потрібна боєздатна армія, яка зможе нас захистити. Нам потрібно відновити ключові військові спроможності, але це означає серйозні витрати", – зазначив міністр.

Нагадаємо, 19 березня прем'єр Болгарії Кирило Петков заявив, що Болгарія не надаватиме Україні зброю, а зосередиться на наданні гуманітарної допомоги.

1 березня Петков звільнив міністра оборони Стефана Янева за його небажання назвати вторгнення Росії в Україну війною.

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