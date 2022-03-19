Болгарія не надаватиме Україні зброю

Болгарія продовжить надавати гуманітарну підтримку Україні, проте направляти туди озброєння не планує. Про це заявив прем'єр Болгарії Кирило Петков, пише "Інтерфаркс-Україна" з посиланням на Associated Press.

"Маю сказати, що наразі ми не зможемо направляти військову допомогу Україні. Це неможливо", - сказав прем'єр.

Проте зазначається, що раніше Софія погодилася розмістити додатковий контингент НАТО, зокрема 150 піхотинців США.

Нагадаємо, 1 березня прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков звільнив міністра оборони Стефана Янева за його небажання назвати вторгнення Росії в Україну війною.