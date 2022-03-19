МЗС Білорусі замовчує причини загибелі білоруських далекобійників в Україні
МЗС Білорусі замовчує причини загибелі білоруських далекобійників в Україні
У Львові, Дніпрі, Харкові були чутні вибухи (оновлюється)
У Львові, Дніпрі, Харкові були чутні вибухи (оновлюється)
Повітряна тривога оголошена майже в усіх областях України
Повітряна тривога оголошена майже в усіх областях України
Чернігівська, Дніпропетровська область, Кривий Ріг - повітряна тривога
Чернігівська, Дніпропетровська область, Кривий Ріг - повітряна тривога
Командування Сил спецоперацій показало знищення російського "Тигра" з високопосадовцем 35-ї армії
Командування Сил спецоперацій показало знищення російського "Тигра" з високопосадовцем 35-ї армії
Військові показали відео знищення ворожих вертольтів в Чорнобаївці
Військові показали відео знищення ворожих вертольтів в Чорнобаївці
Окупанти суттєво вичерпали свої людські ресурси, – Генштаб
Окупанти суттєво вичерпали свої людські ресурси, – Генштаб
Окупанти обстріляли військовий об'єкт під Запоріжжям (оновлено)
Окупанти обстріляли військовий об'єкт під Запоріжжям (оновлено)
ГоловнаСвіт

Болгарія не надаватиме Україні зброю

Країна зосередиться на гуманітарній допомозі, зазначив прем'єр.

Болгарія не надаватиме Україні зброю
Фото: EPA/UPG

Болгарія продовжить надавати гуманітарну підтримку Україні, проте направляти туди озброєння не планує. Про це заявив прем'єр Болгарії Кирило Петков, пише "Інтерфаркс-Україна" з посиланням на Associated Press.

"Маю сказати, що наразі ми не зможемо направляти військову допомогу Україні. Це неможливо", - сказав прем'єр.

Проте зазначається, що раніше Софія погодилася розмістити додатковий контингент НАТО, зокрема 150 піхотинців США.

Нагадаємо, 1 березня прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков звільнив міністра оборони Стефана Янева за його небажання назвати вторгнення Росії в Україну війною.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також