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Бельгія відкладає на 10 років відмову від АЕС через війну в Україні

Федеральний уряд Бельгії продовжить терміну служби двох останніх ядерних реакторів у країні.

Бельгія відкладає на 10 років відмову від АЕС через війну в Україні
Александер Де Кроо
Фото: cdn.trend

Бельгія вирішила відкласти на десять років заплановану на 2025 рік поетапну відмову від ядерної енергетики. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Twitter прем'єр-міністра Бельгії Александера Де Кроо.

"Федеральний уряд вирішив вжити необхідних заходів для продовження терміну служби двох останніх ядерних реакторів на десять років ", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, російські окупаційні війська перетворили Чорнобильську АЕС на свою базу. Персонал ЧАЕС у нелюдських умовах дбає про безпеку станції та цілого світу. 

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