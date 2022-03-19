Бельгія відкладає на 10 років відмову від АЕС через війну в Україні

Бельгія вирішила відкласти на десять років заплановану на 2025 рік поетапну відмову від ядерної енергетики. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Twitter прем'єр-міністра Бельгії Александера Де Кроо.

"Федеральний уряд вирішив вжити необхідних заходів для продовження терміну служби двох останніх ядерних реакторів на десять років ", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, російські окупаційні війська перетворили Чорнобильську АЕС на свою базу. Персонал ЧАЕС у нелюдських умовах дбає про безпеку станції та цілого світу.