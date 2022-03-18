Дипломатам і урядовцям РФ і Білорусі заборонили входити до будівлі Європарламенту

"У будинку демократії немає місця для тих, хто хоче зруйнувати демократичний порядок".

Відсьогодні дипломатам та урядовцям Росії і Білорусі заборонено вхід до будівлі Європейського парламенту.

Про це у Twitter повідомила його президентка Роберта Метсола.

"У будинку демократії немає місця для тих, хто хоче зруйнувати демократичний порядок", – зазначила вона.

As of today, diplomatic & government staff of #Russia and #Belarus are banned from entering the premises of @Europarl_EN.



There is no place in the House of #Democracy for those who seek to destroy the democratic order.#StandWithUkraine️ — Roberta Metsola (@EP_President) March 18, 2022

Нагадаємо, депутати Європарламенту з різних країн об’єдналися у мережу "United for Ukraine" – U4U, тобто “Об’єднані за Україну”, щоб допомогти нашій країні розв’язати проблеми через військову агресію Росії.

Мережа почне працювати незабаром, установча онлайн-зустріч U4U відбудеться у вівторок, 22 березня, на ній парламентарі обміняються ідеями про основні стратегічні пріоритети та обговорять наступні кроки.