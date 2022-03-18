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Дипломатам і урядовцям РФ і Білорусі заборонили входити до будівлі Європарламенту

"У будинку демократії немає місця для тих, хто хоче зруйнувати демократичний порядок". 

Дипломатам і урядовцям РФ і Білорусі заборонили входити до будівлі Європарламенту
Європарламент
Фото: Час UA

Відсьогодні дипломатам та урядовцям Росії і Білорусі заборонено вхід до будівлі Європейського парламенту. 

Про це у Twitter повідомила його президентка Роберта Метсола

"У будинку демократії немає місця для тих, хто хоче зруйнувати демократичний порядок", – зазначила вона. 

Нагадаємо, депутати Європарламенту з різних країн об’єдналися у мережу "United for Ukraine" – U4U, тобто “Об’єднані за Україну”, щоб допомогти нашій країні розв’язати проблеми через військову агресію Росії.

Мережа почне працювати незабаром, установча онлайн-зустріч U4U відбудеться у вівторок, 22 березня, на ній парламентарі обміняються ідеями про основні стратегічні пріоритети та обговорять наступні кроки.

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