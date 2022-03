Росію та Білорусь виключили з CEPТ

Зупинено членство РФ і Білорусі у Європейській конференції адміністрацій зв’язку (CEPT), що відповідає за державну політику сфер пошти та радіочастотного спектра.

Про це повідомляє Інформаційне управління Верховної Ради України.

"З моменту повномасштабного вторгнення російської армії в Україну низка міжнародних компаній розірвала відносини з Росією. Дуже важлива перемога на міжнародному рівні сталася сьогодні. Так, з 18 березня призупиняється членство РФ і Білорусі в регіональній організації – Європейській конференції адміністрацій зв’язку (The European Conference of Postal and Telecommunications Administrations, CEPT). До сьогодні членами CEРТ були 48 країн, а зараз їх 46", – йдеться в заяві.

У Раді нагадали, що основним завданням CEPT є розгляд у рамках Європи питань державної політики та нормативних документів, що належать до сфер пошти і електрозв'язку, а також питань використання радіочастотного спектра. До функцій СЕРТ також належать підготовка європейських пропозицій на конгреси і конференції МСЕ та Всесвітнього поштового союзу і їхніх робочих органів, питання організації та функціонування служб електрозв’язку і пошти, а також гармонізації цих служб у рамках Європи.

Крім того, в парламенті проінформували про останні санкції від технологічних компаній проти країни-агресора та країни, яка підтримує агресора, а саме:

• YouTeam розірвала відносини з постачальниками послуг і РФ і Білорусі. Усю волонтерську роботу працівників, більшість з яких є українцями, компенсують на 100%. Компанія пожертвувала 1 млн грн на підтримку армії і біженців і відраховуватиме 50% прибутку щомісяця.

• Компанія Square Enix зупинила продаж ігор (Just Cause, Final Fanstasy, Tomb Raider) у РФ — в Epic Games під час спроби відкрити сторінку тайтлів з’являється повідомлення, що немає доступу в цьому регіоні.

• Omnicom Group, яка займається маркетинговими комунікаціями та рекламою, повідомила про припинення діяльності у РФ.

• Preply — блокування репетиторів, які територіально перебувають у Росії. Буде також щомісячне пожертвування, що дорівнює всім доходам, отриманим у РФ.

• Corel зупинила свою діяльність у РФ. Також зупинено продажі в Росію та Білорусь.

• F5 призупинила продажі в Росії. Видалила доступ до мережі F5 і зупинила внесок у проєкти з відкритим кодом NGINX у Росії.

• IAB Europe — зупинення будь-якої співпраці з IAB Russia та IAB Belarus.

• SES — припинення партнерами трансляції RT/Russia Today та Sputnik.

• Flo йде з Білорусі. Працівникам запропонували релокейт. Це всесвітньо відомий додаток про жіноче здоров’я. Компанію з білоруським корінням оцінювали у $800 млн.

"Кожна копійка податків, які закордонні компанії платять у російський і білоруський бюджети, коштує українцям життя, адже ці гроші йдуть на озброєння армії, яка нападає як на військових, так і на мирне населення України. Для бізнесу, що поділяє загальнолюдські цінності, підтримка війни неприйнятна! Відмова від російського і білоруського ринків може означати фінансові втрати для самих компаній, однак у цьому світі є дещо важливіше за гроші – людські життя і мирне небо над головою. Тож дякуємо кожній компанії, яка відмовилась спонсорувати війну Росії проти України", – наголосили в Раді.